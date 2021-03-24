شرطة الرصافة: القبض على متهمين بالقتل والخطف وترويج المخدرات

وقالت قيادة شرطة بغداد في بيان تلقته " السومرية نيوز" في إطار جهود القيادة بالحد من الجريمة والقبض على الجناة وتنفيذ أوامر القبض القضائية و تعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية.حيث تمكنت مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة من القبض على (٧) متهمين بالقتل و(٣) متهمين بالخطف فيما نفذت مفارز المديرية(١٥) أمر قبض بحق مطلوبين بالإضافة إلى القبض على(١٠) متهمين وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى.