القبض على مطلوبين أحدهما بقضايا إرهابية وآخر بسرقة في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4/ارهاب في منطقة "السيدية" ببغداد ، تمت العملية وفقاً لمعلومات استخبارية بعد مقاطعتها مع قاعدة بيانات الادلة الجنائية، عثر بحوزته على مستمسكات مزورة بإسم مستعار (اجازة سوق وهويتي انتساب الى إحدى الوزارات والآخرى الى إحدى النقابات)".واضاف البيان انه "تم تسليمه مع المضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".وبحسب البيان، قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 446 (سرقة) في منطقة "الشعلة" شمال غربي بغداد، تم تسليمه الى جهة الطلب اصولياً".