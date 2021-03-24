بعد "الأسد المتاهب".. مكافحة الارهاب يعلن استراتيجية جديدة ضد المجاميع الارهابية

وقال الساعدي، وفقاً للوكالة الرسمية، إنه "تم وضع استراتيجية وخطة بتغيير الاساليب ضد المجاميع الارهابية لمنع تنقلها والقيام بعملياتها"، مبينا ان "هناك تنسيقا مع القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي، ونشرنا اكثر من 100 قناص للقضاء على ما تبقى من فلول داعش".واضاف الساعدي ان "عملية الأسد المُتاهب نفذت في المناطق التي يصعب وصول القطعات الامنية اليها كونها مناطق جبلية ووعرة وهي اشبة بالحدود الفاصلة بين قطعات البيشمركة ووزارة الدفاع"، موضحا ان "هذه المنطقة تؤمن تنقل الارهابيين".واكد ان "العملية دمرت اكثر من 320 كهفاً كان تأوي ارهابيين فيها"، لافتا الى ان "قطاعات الجهاز لديها اتصال مع جميع طائرات القوة الجوية والتحالف الدولي".وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، ان عملية " الأسد المُتاهب" التي نفذها جهاز مكافحة الارهاب في سلسلة جبال مخمور، أسفرت عن قتل 27 إرهابياً من عصابات داعـش الإرهابية وتدمير 120 كهفا وموقعا تابعا لتلك العصابات.