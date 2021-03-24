ضبط أوكار وعبوات واعتقال إرهابيين.. نتائج العمليات الأمنية في ثلاث محافظات

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قوة من المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك بعملية بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، وعثرت على وكرين وانفاق، وضبطت عبوتين ناسفتين، كما القت القبض على 4 إرهابيين".واوضحت الخلية، ان "قيادة عمليات بغداد فقد خرجت قوة بواجب بحث وتفتيش حيث تم القاء القبض على 45 متهما كما ضبطت 100 حبة مخدرة".ومن جانب اخر نفذت قوة من قيادة عمليات الانبار عملية استباقية و تم ضبط كدس عتاد واسحلة مختلفة كما القت القبض على ارهابي، بحسب البيان.