بالصور: الشمري في قضاء الحضر لمتابعة سير الفعاليات العسكرية

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وصل قضاء الحضر يرافقه كل من قائد القوات البرية وقائد عمليات غرب نينوى لمتابعة سير الفعاليات العسكرية واستطلاع العمق الحدودي العراقي".واضاف ان "الشمري استمع الى إيجاز كامل حول قاطع مسؤولية عمليات غرب نينوى مع الإستعدادت اللازمة للانتخابات القادمة والعمليات التي تجريها القيادة يوميا لمتابعة عصابات داعش المندحرة".