ضبط نحو 2 مليون و250 الف علبة دواء مغشوشة ومهربة في بغداد

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات واردة من المواطنين عبر الخط الساخن (131)، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني جولاتها الميدانية بالاشتراك مع مفرزة تفتيش تابعة لدائرة صحة الكرخ، واسفرت الجولة عن ضبط قرابة (2 مليون و 250 الف) علبة دوائية مغشوشة ومهربة في مذخرين لتجارة الادوية بمنطقة الحارثية في بغداد، بعد استحصال الموافقات القضائية، فضلاً عن غلق مركزين اثنين لزراعة الشعر لا يمتلكان اجازات رسمية لمزاولة المهنة وضبط بداخلها على ادوية تخدير وعلاجات غير مرخصة".واضاف البيان انه "جرى غلق المواقع وتدوين اقوال المخالفين واحالتهم مع المضبوطات وفق محاضر رسمية الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".