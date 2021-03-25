القبض على عشرات الاشخاص من مختلف الجنسيات في العاصمة بغداد والسبب؟

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد جمع المعلومات عن تواجد اجانب مخالفين لشروط الاقامة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني والقوة الماسكة للارض شرعت كوادر مديرية شؤون الاقامة (بغداد) بحملة تفتيش واسعة انتجت عن ألقاء القبض على (107) شخص من مختلف الجنسيات في العاصمة بغداد (منطقتي الطالبية وجميلة)".واضاف البيان انه "سيتم تسفيرهم خارج الاراضي العراقية بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية بحقهم لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017".وتابع ان "هذه الاجراءات تأتي من اجل خلق فرص عمل الشباب واستثمار طاقاتهم لبناء العراق".واختتم البيان بالقول: "أن جهود مديرتنا مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين".