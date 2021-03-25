بالارقام.. شرطة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار جهود قيادة شرطة بغداد بالحد من الجريمة والقبض على الجناة وتنفيذ أوامر القبض القضائية و تعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية، تمكنت مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة من القبض على (2) متهمين بالقتل، و متهم بالتزوير فيما نفذت مفارز المديرية (21) أمر قبض بحق مطلوبين بالإضافة إلى القبض على(12) متهم وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى".واضاف البيان ان "مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ نفذت (11) أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة".وتابع ان "مفارز مديرية شؤون السيطرات تمكنت من ضبط (28) مخالف مع عجلة، و (3) عجلات تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد . بالإضافة إلى القبض على متهم بترويج المواد المخدرة".