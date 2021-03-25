قطع جسر رئيسي وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بقطع "جسر الطابقين" في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية قامت بقطع "جسر الطابقين" في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد بشكل مؤقت، دون المزيد من التفاصيل