بالصور : ابو رغيف يجري جولة تفقدية في بغداد

اظهرت صور ، اليوم الخميس، قيام وكيل الاستخبارات في وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف بجولة تفقدية لقوات الامن في العاصمة بغداد .

وكيل الاستخبارات في وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف يقوم بجولة تفقدية لقوات الامن في العاصمة بغداد .