حقيقة صدور برقية بخصوص انذار (ج) والتحاق الضباط والآمرين

فند مصدر امني، اليوم الخميس، برقية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انذار (ج) والتحاق الضباط والآمرين

وقال المصدر للسومرية نيوز انه "لا يوجد اي تبليغ او برقية بخصوص انذار (ج) والتحاق الضباط والآمرين".