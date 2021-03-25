الاستخبارات العسكرية تداهم شبكة انفاق عنكبوتية لداعش في كركوك

وذكرت الاستخبارات في بيان، تلقت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "استمراراً لواجباتها في الوصول إلى كافة مخابئ وملاذات داعش الإرهابي وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 والأفواج الثالث والرابع للواء المشاة 51 من مداهمة شبكة أنفاق عنكبوتية للدواعش بقرية دوسرة في أطراف مدينة كركوك كانت المجاميع الإرهابية تستخدمة كملاذات آمنة للتخفي من رصد أجهزتنا الامنية البرية والجوية".وأضاف البيان، أن "أبطال الاستخبارات العسكرية قاموا بالوصول إلى أعماق الشبكة وغلق كافة منافذها تمهيدا لتفجيرها من قبل الجهد الهندسي للفرقة".