القبض على 8 متهمين والعثور على اسلحة مختلفة في صلاح الدين

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انها " أقامت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة من الجهات المختصة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على (8)متهمين بمواد قانونية مختلفة وتوديعهم التوقيف توزعت على اقضية سامراء وبلد وتكريت".واضاف البيان انه "تم العثور على عبوة محلية الصنع واحدة، وعلى(3) قنبرة هاون ٦٠ملم، و(1) قنبرة هاون ٨٢ملم و(2)رمانة يدوية، و(3)متر فتيل تفجيرمن مخلفات داعش الإرهابي في ناحية النهرين التابعة لقضاء الضلوعية".