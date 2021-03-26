بالفيديو: مسلحون يسرقون 20 مليوناً من متقاعد في البصرة

أقدمت عصابة مسلحة، اليوم الجمعة، على سرقة 20 مليوناً من متقاعد في محافظة البصرة.

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان "عصابة قامت بسرقة أحد المتقاعدين الذي استلم مكافاة نهاية الخدمة البالغة 20 مليوناً أثناء عودته إلى منزله في محافظة البصرة".