"نتائج مثمرة" في عملية أمنية استهدفت أنفاق داعش بالانبار (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم تنفيذ عملية استباقية من قبل قيادتنا في صحراء T1 جنوب قضاء القائم، بعد ورود معلومة عن وجود نفق لعناصر داعش يستغله عناصر التنظيم في التخفي ووضع امداداتهم به أثناء قيامهم بالتنقل والتسلل".واضاف البيان، ان "العملية أسفرت عن ضبط جلكان سعة ٢٠ لتر يحتوي على مواد متفجرة عدد/٢، جلكان وقود عدد/١،عبوات محلية الصنع صفيحة عدد/٢ ، مسطرة تفجير عدد/٣، مطفأة حريق على شكل عبوة تحتوي على مادة C4/١، مقذوفاة مادة TNT عدد/٥"، مشيراً الى انه "تم تفجيرها بالكامل وهدم النفق".