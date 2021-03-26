الخلية تعلن ضبط صواريخ كاتيوشا وعبوات في كركوك

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، وضمن فعاليات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، نفذت قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، عملية أمنية، للبحث عن عناصر عصابات داعش الإرهابية واوكارهم قرب" قرية ابو ركه باتجاه السلسة الجبلية".وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن العثور على 6 أوكار للإرهابيين، بداخلها افرشة واغطية ومواد غذائية وادوات طبخ، فضلا عن 4 عبوات ناسفة و4 جليكانات C4 وصاروخين نوع كاتيوشا وأدوات تستخدم للحفر".