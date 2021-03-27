القبض على متهم يتاجر بـ"الاعضاء البشرية" في الرصافة

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من لجنة الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الاعضاء البشرية تمكنت من متابعة احد المتهمين بعد توافر معلومات بشأنه من المصادر، كونه يقوم بتجارة وبيع الاعضاء البشرية، وبعد اخذ الموافقات الرسمية ونصب كمين له تم القبض عليه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق احكام المادة (١٧) من قانون زراعة الاعضاء البشرية".واضاف البيان ان "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية اخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ايضا وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".