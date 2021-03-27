بعد تغريم عدد من الاعلاميين.. المرور العامة توجه بعدم محاسبة حاملي باجات الاستثناء

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين وجه بعدم محاسبة ممن لديهم استثناء من قيادة العمليات وذلك لتمديد العمل بالاستثناء لغايه ١-٤".واعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، انها قررت تمديد العمل بباجات الاستثناء الخاصة بحظر التجوال لغاية الاول من نيسان الحالي.وفي وقت سابق من اليوم، عمدت مديرية المرور العامة، الى تغريم الاعلاميين على الرغم من وجود امتلاكهم باجات الاستثناء ومن بينهم موظفي قناة السومرية.وقال مراسل السومرية ان "مديرية المرور العامة، قامت بتغريم الاعلاميين رغم امتلاكهم لباجات الاستثناءات الخاصة بحظر التجوال".وفي يوم الخميس المصادف (25 اذار 2021)، قال المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، للسومرية نيوز، انه "باجات الاستثناءات التي صدرت من قيادة العمليات المشتركة ستمدد فترة العمل بها اثناء فترات الحظر خلال الاسبوع القادم".