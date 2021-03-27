القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في واسط

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة الإجرام في واسط تمكنت من القاء القبض على 4 متهمين وضبطت بحوزتهم 4 دراجات نارية، وذلك لقيامهم بمحاولة قتل احد المواطنين على الشارع العام الفاصل بين منطقتي الأنوار والفلاحية بعد تعرضه الى عدة طعنات بواسطة سكين.واضاف البيان ان "مفارز المديرية القت القبض على شخص قام بإطلاق العيارات النارية على دور احد المواطنين في منطقة الشرقية والتهجم على إحدى العوائل في منطقة الهورة وضبطت بحوزته بندقية كلاشنكوف".