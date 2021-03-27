بالارقام.. شرطة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة تمكنت من القبض على متهم بالسرقة، فيما نفذت مفارز المديرية (17) أمر قبض بحق مطلوبين، بالإضافة إلى القبض على(19) متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى".واضاف البيان ان "مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ نفذت (11) أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما أجرت مفارز ودوريات مديرية أفواج طوارئ بغداد عددا من الممارسات الامنية الاستباقية، ونصبت (42) سيطرة تمكنت خلالها من القبض على متهمين اثنين بالإرهاب مطلوبين وفق المادة ٤ إرهاب، و (5) متهمين بترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والقت القبض على سارقين، واغلقت مخزن (كوزمتك) يحتوي على مواد منتهية الصلاحية".وتابع ان "مفارز مديرية شؤون السيطرات تمكنت من ضبط (26) مخالفا مع عجلة، وضبطت(3) عجلات تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد، بالإضافة إلى القبض على متهم بترويج المؤثرات العقلية، ومتهم مطلوب وفق المادة (5) ق .ع، ومتهمين اثنين لعدم حملهما اي مستمسك رسمي".واختتم البيان بالقول: "وضمن حملتها للحد من ظاهرة التسول القت مفارز قيادة شرطة بغداد القبض على (261) متسولا".