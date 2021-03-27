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ضبط أوكار وصواريخ.. الخلية توجز الفعاليات الأمنية

أمن

2021-03-27 | 12:43
ضبط أوكار وصواريخ.. الخلية توجز الفعاليات الأمنية
252 مشاهدة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، موجز اخبار القوات الامنية لهذا اليوم.

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوة من قيــادة عمليــات ديــالى ومن خلال الفرقة المشاة الخامسة شرعت بتنفيد واجب مداهمة وتفتيش في قرية مهدي الصالح ، وقرية خلف الجاسم في محافظة ديالى ، وتم العثور على وكر يحتوي ( افرشة ، مواد لوجستية، و10 عبوات ناسفة، وقنبرتي هاون) ، تم تدمير المواد موقعيا من قبل ل الجهات المختصة".

وأضاف، أن "قوة من قيــادة عمليـــات غرب نينوى نفذت من خلال فرقة المشاة الخامسة واجب بحث وتفتيش القرى ضمن قاطع المسؤولية ، اسفر عن العثور على صاروخ SPG9 ، ولغم ارضي ضد الدبابات، ونفق مهدم ، و7 قنبرة هاون 82 ملم ،و20 حشوة قنبرة هاون".

وأشار البيان إلى "قيام قيادة عمليات غرب نينوى من خلال فرقة المشاة العشرون بواجب بحث وتفتيش القرى ضمن قاطع المسؤولية تم العثور على عبوة محلية ، و3قنابر هاون 81 ملم ، و17 قنبرة هاون 120 ملم ، و3 صواريخ كاتويشا، تم تفجيرها من قبل الجهات المختصة".

والى المقـــر المتقـــدم لقيادة العمليات المشتركة / كركوك ، شرعت قوة من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بواجب بتفتيش وتطهير قرية كبيبة ضمن قاطع المسؤولية ، تم العثور على 11 عبوة ناسفة ،قنبرتي هاون عيار 120 ملم ، و7 قذيفة مدفع ، و8 مساطر تفجير ، من مخلفات داعش الارهابي. تم تفجيرها موقعيا، بحسب البيان.

وأوضح البيان، ان "قوة من قيـــادة عمليـــات الجزيرة ومن خلال الفرقة المشاه السابعة شرعت بواجب تفتيش واستطلاع مناطق شمال نهر الفرات والشريط الحدودي ، وتم العثور على (5) صواريخ قاذفة وعبوة ناسفة".
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