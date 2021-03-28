القوات الامنية تقطع الطوق الثالث المؤدي الى مركز كربلاء المقدسة

مراسل السومرية نيوز افاد، بأن "القوات الامنية قطعت الطوق الثالث المؤدي الى مركز المدينة مع بدء توافد الزائرين لاحياء زيارة النصف من شعبان"، فيما وجهت القيادات الامنية "بتسهيل دخول الطلبة والتلاميذ لاداء الامتحانات للمدارس في داخل مركز المدينة".واضاف، ان "القوات الامنية اخذت على عاتقها ارشاد الزائرين بالالتزام بالاجراءات الصحية للوقاية من وباء كورونا بتوجيه من القيادات العليا".وتستعد ميدنة كربلاء المقدسة لاحتضان الزائرين المحتفلين بذكرى ولادة الامام المهدي عليه السلام ، حيث اعلنت المحافظة تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل باستثناء الدوائر الامنية والخدمية.