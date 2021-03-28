بالفيديو: لحظة قتل اخطر تاجر مخدرات في بغداد

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الأعلام الأمني، عن قتل أحد "أبرز وأخطر" تجار المخدرات في العاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن عناصر جهاز الأمن الوطني نفذوا عملية فجر اليوم السبت، للقبض على احد ابرز واخطر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة بغداد.ووفقا للبيان فإن هذا المجرم اقدم على مواجهة القوة المنفذة للواجب، والتي تمكنت من قتله، كما أسفر الحادث عن استشهاد الضابط (سلمان داود كاظم المحياوي) وإصابة آخر".