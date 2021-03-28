العثور على اسلحة واعتدة في الشرطة الخامسة وحي الجهاد

وذكرت الفرقة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان تم العثور خلالها على بندقية كلاشنكوف عدد3 ، مسدس كاركال ، مسدس صوتي عد3 ، مخزن بندقية عدد 5، عتاد بندقية كلاشنكوف 115 إطلاقة ، مخزن وحربة عسكرية، عتاد مسدس عدد30 إطلاقة في حي الجهاد.فيما كانت حصيلة العملية الثانية التي تم تنفيذها في منطقة الشرطة الخامسة العثور على (بندقية كلاشنكوف ، مخازن بندقية عدد 5 ، عتاد بندقية عدد 45 ، ناظور نهاري) وتم التعامل مع المضبوطات اصولياً.