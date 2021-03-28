وكالة الاستخبارات: احباط مخطط ارهابي لاستهداف قضاة محكمة تحقيق كركوك

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة كركوك والمطلوب وفق احكام المادة (٤ ارهاب ) لانتمائة لعصابات داعش الارهابية، ومن خلال التحقيقات الاولية معة اعترف بأنتمائة لتلك العصابات الاجرامية فضلا عن نيتهم استهداف قضاة محكمة تحقيق كركوك اثناء خروجهم بعد انتهاء الدوام الرسمي".واضاف البيان انه "تم تصيدق اقوالة قضائيًا بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".