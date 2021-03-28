الاستخبارات العسكرية تضبط اعتدة وصواريخ في الانبار

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة اكدت وجود كدسا للقنابر والصواريخ في صحراء بحيرة الثرثار بالانبار حيث تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار لشروع مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ بالتحرك نحو الكدس والاستيلاء علية وضبط بداخله ٥٣ قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، وصاروخ جهنم، وصاروخ موجه".واضاف البيان ان "مفارز هندسة الفرقة قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".