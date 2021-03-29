إلقاء القبض على متهمين بإطلاق النار على منزل مدير تقاعد ميسان

وافادت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قوة من قسم شرطة حطين بمشاركة مفارز شرطة النجدة بالإضافة الى مفارز فوج طوارئ ميسان الأول، تمكنت من القبض على متهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، لقيامهما باطلاق النار على منزل مدير دائرة تقاعد ميسان".وأضاف البيان انه "تمت عملية إلقاء القبض بعد التعرف عليهما وملاحقتهما باماكن عدة وفق معلومات دقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصولياً".