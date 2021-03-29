السجن 15 سنة لمدانين بجريمة الدكة العشائرية في ميسان

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز،أن "المدانين اعترفا امام قاضي التحقيق بارتكابهما جريمة الدكة العشائرية بناءً على خلافات حدثت مع عائلة المشتكي بحسب اعترافاتهما."وأضاف أن "المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدانين وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والحكم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة على كل واحد منهما".