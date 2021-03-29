اجرام بغداد تلقي القبض على مطلوبين خلال عمليات امنية

وكشف المديرية في بيان تلقته السومرية نيوز عن تمكن مفارز مكتب مكافحة اجرام الحبيبية بالاشتراك مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على متهم ضبطت بحوزته (ثلاثة كيلوغرامات واربعين غرام) من مادة الحشيشة، و(مئة وثلاثة غرامات) من مادة الكريستال، وادوات تدخل بعملية التعاطي، ومسدس نوع برونك 9 ملم مع مخازن حيث وتم توقيفه وفق أحكام المادة 28 مخدرات وتسليم المتهم الى جهة الطلب اصوليا.واضاف البيان عن تمكن مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرادة من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة اجهزة كهربائية تقدر قيمتها بـ( 50 الف دولار امريكي) من احدى الشركات في منطقة الكرادة، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر القاضي المختص توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ ق.ع لينال جزاءه العادل.