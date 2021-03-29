شرطة بابل تقبض على "قاتل" بعد ساعة من اقتراف جريمته

وقالت المديرية في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان مفارز مكافحة الإجرام في مديرية شرطة بابل تمكنت من إلقاء القبض على احد المتهمين بارتكاب جريمة قتل بمدينة الحلة بوقت قياسي.وبينت المديرية ان مفارز مكافحة الإجرام وبعد ورود إخبار من سيطرة عمليات الشرطة شكلت فريق عمل وانتقلت لمحل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى القاتل وإلقاء القبض عليه في "اقل من ساعة"حيث ضبط الفريق أداة الجريمة بحوزته، وهي سلاح نوع مسدس تركي الصنع فيما تم نقل المتهم الى مركز التحقيق لاكمال الاجراءات القانونية ومعرفة الدوافع الحقيقية لارتكاب الجريمة.