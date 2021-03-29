الأمن الوطني يلقي القبض على ارهابي تسلل من سوريا

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين محكم على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، وتمكنت من القاء القبض على احد العناصر الإرهابية المطلوبة وفق احكام المادة (1/4 ارهاب) عند محاولته التسلل الى العراق".واضاف البيان انه "جرى تدوين اقواله اصولياً بعد اعترافه بالمشاركة في معارك "الباغوز وبازوايا" في الجانب السوري علاوة على تنقله بين سوريا والعراق خلال سيطرة العصابات الإرهابية على محافظة نينوى لتقديم الدعم اللوجستي"، مشيرا الى "احالة الارهابي الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".