مقتل شخص بأسلحة كاتمة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل شخص بأسلحة كاتمة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل مساء اليوم، بهجوم باسلحة كاتمة في منطقة بغداد الجديدة شرق العاصمة بغداد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.