شخص يقتل شقيقته ويسلم نفسه للأمن في بغداد

أقدم شخص، اليوم الاثنين، على قتل شقيقته في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً اقدم على قتل شقيقته بسلاح نوع مسدس داخل منزلهم ضمن مدينة الحرية في العاصمة بغداد".



وأشار المصدر إلى أن "الجاني قام بتسليم نفسه للقوات الامنية".

