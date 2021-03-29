مقتل مدني بهجوم مسلح شرقي بغداد

أفاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل مدني بهجوم مسلح شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة شارع فلسطين ما اسفرعن مقتله في الحال".