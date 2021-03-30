وكالة الاستخبارات: الاطاحة بارهابيين اثنين من ضمن المشتركين بمجزرة قرية البودور

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بأرهابيين اثنين في صلاح الدين من ضمن المشتركين بمجزرة قرية البودور.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ( ٤ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وهما من ضمن المجموعة الارهابية التي اشتركت بمجزرة قرية البو دور التي راح ضحيتها (٧) شهداء من عائلة واحدة، ومن خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بأنتمائهما لتلك العصابات الاجرامية وقد اشتركا ضمن المفرزة التي نفذت الجرم اعلاه".

واضاف البيان انه "تم تصديق اقوالهما قضائيا" بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".