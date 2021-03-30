مكافحة الإجرام تلقي القبض على عدد من المتهمين مطلوبين للقضاء في بغداد

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكافحة إجرام بغداد ألقت القبض على متهم وفق أحكام المادة ٤٤٣ ق.ع لقيامه بسرقة مبلغ (7 مليون دينار) من داخل دار سكنية في منطقة جسر ديالى ضمن مكتب مكافحة إجرام النهروان ببغداد".واضاف البيان ان "مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تمكنت القبض على متهم وفق أحكام المادة ١٨ من قانون زراعة الأعضاء البشرية لقيامه ببيع وتجارة الأعضاء البشرية، فضلا عن تنفيذ أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة".وتابع البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".