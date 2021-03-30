عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة المشاة السادسة مستمرة بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة في منــــاطق شمــــال وغربي بغــداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عـــــن اعتقال عدد مـــــن المتهمين وفــــق مـــــواد قانونية مختلفة بينهم متهم بجرائم التهديد غربي بغداد".واضاف البيان ان "فرقة المشاة الحادية عشر واصلت تامين الحماية لـ (64) مركز انتخابي وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة ضمن قاطع المسؤولية في جانب الرصافة، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالسرقة مع ضبط مواد مخدرة وأدوات تعاطيها".وتابع ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، بينهم متهمين اثنين بالدكة العشائرية، وفض نزاع عشائري مع اعتقال طرفي النزاع، في حين تم تنفيذ واجب اسناد كوادر الامن الاقتصادي ومفارز الصحة واتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في أسواق جميلة شرقي بغداد".واوضح البيان ان "قوة من اللواء 15 شرطة اتحادية نفذت واجب اسناد مفرزة من الامن الوطني ومفرزه من هيئة الاعلام والاتصالات لرفع اجهزة تشويش غير مرخصة ضمن منطقة السعدون تم رفع الاجهزة ومصادرتها من قبل هيئة الاعلام والاتصالات، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".