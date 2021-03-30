الشرطة المجتمعية تعلن احباط عملية ابتزاز ضد فتاة من العاصمة بغداد

وقالت المجتمعية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه " الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بمحافظة ميسان تدخلت في إنقاذ فتاة من العاصمة بغداد من ابتزاز شاب من أهالي ميسان، حيث هددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل الخضوع لرغباته الدنيئة".وأضافت ان "المجتمعية اتخذت بحق المبتز الإجراءات اللازمة بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة"، داعية المواطنين وخصوصا النساء والفتيات، إلى عدم الخضوع للغرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي".