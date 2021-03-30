شرطة نينوى تلقي القبض على 9 مطلوبين بقضايا سرقة وترويج العملة المزيفة

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من مكاتب مديرية مكافحة الاجرام التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على (تسعة) مجرمين مطلوبين قضائيا بجرائم سرقة وترويج العملة المزيفة وفق المواد القانونية ( ٤٤٤ ق ع و٤٤٦ ق ع ) و ٥٢ أ من قانون البنك المركزي وضبط بحوزة احدهم مبلغ مالي قدره 7700 سبعة الاف وسبعمائة دولار امريكي فئة مئة دولار مزيفة )".واضاف البيان انه "تم القبض عليهم في عدد من مناطق واحياء الجانب الايمن والايسر لمدينة الموصل".