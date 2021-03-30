ضبط عيادة طبية وهمية في النجف

تمكن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، من ضبط عيادة طبية وهمية في محافظة النجف.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "جهاز الأمن الوطني في النجف تمكن من ضبط عيادة طبية وهمية والقى القبض على متهمين بعضهم يحملون جنسيات عربية".