ضبط أكثر من 2500 حبة مخدرة والقبض على حائزيها في بابل

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " مفارز سيطرة الشهيد سلام شنون (النيل)، شمالي مدينة الحلة، تمكنت من ضبط نحو (2520) حبة مخدرة مع كمية من مادة الكريستال وأمبولات استنشاق تستخدم للتعاطي، بالإضافة الى قنبلة يدوية (رمانة) مع مسدس نوع طارق، عثر عليها خلال إجراءات التفتيش الدقيق مخبأة داخل عجلة صالون وإلقاء القبض على ثلاثة مخالفين كانوا يستقلونها".واضاف البيان ان "مفارز السيطرة قامت بتسليم المتهمين مع المضبوطات الى الجهة المعنية لتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا".