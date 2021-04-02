شرطة كربلاء تكشف جريمة قتل خلال ساعتين فقط.. تعرف على التفاصيل

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن جهود القيادة والمنشآت في تعزيز الأمن المجتمعي وفرض القانون وبمهنية عالية وعمل أمني متميز، بعد أن عثرت مفارز قسم مكافحة الإجرام على جثة فتى في احد الأحياء السكنية يبلغ من العمر 19 عاماً ومعرضة لعدة طعنات، على الفور وجه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الحادث وتسليم الجناة الى القضاء".واضاف البيان انه "ونتيجة للسرعة العالية في جمع المعلومات وبجهود متواصلة من أجل الحفاظ على أمن وراحة المواطنين استطاعت مفارز مكافحة الإجرام من القبض على ثلاثة متهمين وبعد مواجهتهم بالادلة انهاروا واعترفوا صراحةً بقيامهم بقتل المجنى عليه وذلك بسبب خلافات فيما بينهم".وتابع انه "تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وهو الة جارحة (سكين) كما صدقت اقوالهم قضائياً بالاعتراف وتمت احالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".