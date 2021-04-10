بغداد.. القبض على عدد من المتهمين والمخالفين خلال الساعات الماضية

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارزها القت القبض على (٣) اشخاص بحوزتهم سلاح غير مرخص نوع بندقية كلاشنكوف و مسدسين لقيامهم باطلاق النار في الهواء ضمن مناطق (الغزالية والصحة) من قبل دوريات نجدة (الغزالية. الدورة)".وأشارت إلى "القبض على 10 مخمورين يعترضون سبيل المارة، و6 متسولين، و17 مخالفا لتعليمات وأوقات حظر التجوال، بالاضافة الى ضبط سيارتين (عليهما اشارتي حجز)، ضمن مناطق متفرقة من العاصمة".