مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، عصر اليوم، قرب مجمع بسماية جنوب شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتل شخص"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.