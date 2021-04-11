وكالة الوزارة لشؤون الشرطة: القبض على مطلوبين خلال عمليات امنية

وقالت الوكالة في بيان تلقته"السومرية نيوز" ان مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم بسرقة مبلغ قدره (17 مليون دينار) من داخل دار في منطقة الكرادة ببغداد ضمن مكتب مكافحة اجرام الكرادة ، وقد تم اتخاذ الاجراءآت القانونية اللازمة بحق المتهم وتوقيفه على ذمة القضية وفق احكام المادة ٤٤٦ ق.ع .واضاف البيان عن تنفيذ عدة أوامر قبض قضائية اخرى بحق متهمين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام الصالحية والتاجي والاعظمية والمحمودية والغزالية والكرامة وتم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقهم ايضا وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل .