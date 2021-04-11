نجدة بغداد تكشف حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارزها ألقت القبض على متهم وضبطت بحوزته بندقية نوع "بمبكشن" ضمن منطقة مدينة الصدر، وإلقاء القبض على عدد من المخمورين والمتسولين خلال حملة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية".وأضافت إن "دورياتها ضبطت 3 سيارات تحمل أدوية ومستلزمات طبية غير مرخصة ضمن مناطق اليرموك والمنصور، والقبض على متهمين اثنين يستقلان سيارتين نوع كيا براد وضبط بداخلها مواد غذائية (معجنات) تالفة ضمن منطقة اليرموك، فضلا عن ضبط 5 سيارات عليها إشارة حجز".