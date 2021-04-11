المثنى.. القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في قضاء الوركاء

أعلنت مديرية مديرية شرطة محافظة المثنى، اليوم الاحد، القبض على احد المتهمين بارتكاب جريمة قتل في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم شرطة قضاء الوركاء شمال شرق المثنى ألقت القبض على احد المتهمين بارتكاب جريمة قتل في إحدى القرى في القضاء".



واضاف البيان ان "المتهم اعترف بإطلاقه النار على المجني عليه خلال محاولته سرقة مواشي تابعة له"، مشيرا إلى قيامها بضبط السلاح المستخدم في الجريمة وكذلك ضبط سلاح ناري بحوزة المجنى عليه، وتوقيف المتهم وفق أحكام المادة ( 405 ) من قانون العقوبات العراقي وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".