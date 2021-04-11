الشرطة الاتحادية تطيح بارهابي نفذ اغتيالات في بغداد

القيادة ذكرت في بيان تلقته "السومرية نيوز" انه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب.واضافت القيادة ان العملية تمت من خلال متابعة تحركاته واتصالاته ونصب كمائن في المنطقة التي يتواجد فيها اسفرت عن الاطاحة به ، المتهم عمل في مايسمى قاطع ولاية بغداد..حيث اعترف اثناء التحقيق الابتدائي بقيامه بأربع اغتيالات لمنتسبي الأجهزة الامنية والمواطنين كما واعترف بإنتمائه الى تنظيم القاعدة ومشاركته مع عصابات داعش.