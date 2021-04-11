اعتقال مطلوبين وضبط أسلحة في بغداد

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "نفذت قوة من اللواء السادس بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية عملية امنية للتفتيش عن السلاح غير المرخص في منطقة "الشرطة الرابعة" ببغداد أسفرت عن العثور على( بندقية كلاشنكوف و3 مسدسات و10 مخازن مسدس وعتاد مسدس 29 اطلاقة وعتاد كلاشنكوف 120 اطلاقة وعتاد BKC عدد 70 اطلاقة ) تم التعامل مع المضبوطات اصولياً".وأشارت إلى "تمكن قوة اخرى من مفارز اللواء السادس من القاء القبض على احد المطلوبين بتهمة الاحتيال في منطقة "حي المواصلات".وفي ذات السياق، تم القبض على احد المتهمين بإغتصاب عقار في منطقة "البياع" تم تسليم المتهمين الى جهة الاختصاص، بحسب البيان.