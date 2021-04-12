القبض على 4 متهمين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة شرقي بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 4 متهمين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة شرقي العاصمة بغداد.
القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد ألاستخباري ألقت القبض على 4 أشخاص بعد ورود معلومات تفيد بوجود عدد من المشتبه بهم وبحوزتهم مادة الكرستال في منطقة " المعسكر " ببغداد، وبعد التحري وجمع المعلومات اسفرت العملية عن القاء القبض علىيهم وضبط بحوزتهم ( مادة الكرستال المخدرة تقدر 5 غرام مع أدوات تعاطي ودراجتين ناريتين)".
واضاف البيان انه "في عملية اخرى تمكنت قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية واثناء تفتيش احد الدور بمنطقة " الغدير " في بغداد من العثور على 320 غرام من مادة الكريستال المخدرة معبئة داخل 7 أكياس مع قنينة غاز وبايب".
وتابع انه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".